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Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области полностью перекроют движение

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области полностью перекроют движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 211 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, в  районе деревни Шамокша Лодейнопольского городского поселения Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения:  3 февраля 2023 года.

Время перекрытия: 00:30 – 01:30.

«В связи с производством работ по эвакуации грузового транспортного средства (подъем из кювета) повреждённого в результате дорожно-транспортного происшествия будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола» в обоих направлениях. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.   

Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения.

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период подъёма грузового транспортного средства из кювета. Для выполнения данных работ будет использоваться грузовой эвакуатор. Продолжительность перерыва движения составит не более одного часа» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО ПО «РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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