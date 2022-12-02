На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 143 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.
Дата полного перекрытия движения: 3 декабря 2022 года.
Время перекрытия: 03:00 – 04:00.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.
Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.
Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения.
Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТранСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.