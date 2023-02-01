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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти подведены итоги выполнения нормативов ГТО

В Ленобласти подведены итоги выполнения нормативов ГТО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленобласти подведены тоги выполнения нормативов «Готов к труду и обороне»-2022

В Ленинградской области подведены тоги выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»-2022: знаки отличия присвоили 11 тысячам ленинградцев.

Всего, по данным комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, в 47 регионе 24 150 человек в минувшем году приступили к выполнению нормативных испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Из них 11 342 жителя области выполнили нормы успешно. Золотой знак получат 2 915 ленинградцев, серебряный ― 4 420 человек, а бронзовый ― 4007 любителей здорового образа жизни.

Больше всех знаков отличия у малышей 1 возрастной ступени, 6-8 лет, ― 4011 медалей. А самым старшим ленинградцем, получившим золотой знак, стал 80-летний житель Ломоносовского района Валентин Пилютин. 

«ГТО ― это не просто получение знака отличия, это в первую очередь совершенствование самого себя. ГТО помогают человеку сформировать здоровые привычки и приобщиться к активному образу жизни. Принять участие в ГТО может любой желающий. На территории области действуют 20 центров тестирования, которые принимают нормативы у населения. Как говорил Президент России Владимир Путин, выполнение норм ГТО должно быть интересным для молодых людей и носить соревновательный характер. Чтобы привлечь молодежь к ГТО, заинтересовать их этим движением, мы ежегодно проводим фестивали ГТО, где помимо выполнения нормативов, проходят мастер-классы. В результате только за последний год количество людей, приступивших к выполнению нормативов, увеличилось в 2,5 раза», ― отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, курирующий в регионе спортивное направление. 

Источник: Администрация Ленобласти
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