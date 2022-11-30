В Петербурге состоится спортивный конкурс среди сборных команд детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в полиции

С целью профилактики подростковой преступности и иных правонарушений, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и городской Комитет по физической культуре и спорту ежегодно проводят серии мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков в активные виды спорта и пропаганду здорового образа жизни.

Так, 15 декабря 2022 года состоится физкультурное мероприятие по выполнению испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» среди сборных команд несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД. Мероприятие будет проведено с 12.00 до 17.00 на базе спортивного комплекса «Легкоатлетический манеж», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Теннисная аллея, д. 3, литер А.

Команды от каждого района сформированы подразделениями по делам несовершеннолетних районных органов МВД России совместно с отделами по физкультуре и спорту Администраций этих районов.

В мероприятии «ГТО» примут участие 18 команд (по 6 человек), возраст участников соревнований от 14 до 16 лет (4 – девушки, 2 - юноши). Команды, занявшие 1-3 места, будут награждены кубками и грамотами. Команды-участники турнира будут награждены грамотами и медалями.