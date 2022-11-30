ента новостей

21:21
В Петербурге состоится спортивный конкурс среди сборных команд детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в полиции
21:16
Более 19 литров крови сдали сотрудники комитетов и управлений администрации Ленобласти
21:12
На Дворцовой площади прошел ежегодный смотр сил и средств территориальной подсистемы РСЧС
21:10
Жители Петербурга обвиняют Беглова в неисполнении предвыборного обещания по парку Малиновка
19:59
Под Гатчиной при лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб и четверо пострадали
19:04
В Мариинском дворце поздравили победителей международных олимпиад для школьников
19:02
В Лодейном Поле расселяют аварийное жилье
17:52
Garage Sail в Севкабель Порту
17:47
Петербургские единороссы проверили ход ремонта и благоустройства социальных объектов в Приморском районе
17:46
В Петербурге Максиму Пономареву, ранее приговоренному к пожизненному лишению свободы, предъявлено обвинение в совершении убийства в 2007 году
15:43
В Невском районе столкнулись грузовая «ГАЗель» и микроавтобус
15:32
Петербургские лыжники отличились на Всероссийских соревнованиях
14:41
Сегодня ночью полностью перекроют съезд с Мурманского шоссе на КАД
13:49
В Ленобласти стартовал первый Всероссийский конгресс по охране труда
13:34
В Петербурге открылось движение по Биржевому мосту
13:28
Правила выгула собак и запрет на приюты в многоэтажках Петербурга
13:22
В Петроградском районе автоледи на иномарке сбила 14-летнего подростка
13:19
В Пушкине иномарка сбила 8-летнего мальчика
13:17
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
13:14
В Петербурге задержан 37-летний житель Чувашии, совершивший разбойное нападение
12:50
В Парголово полицейские изъяли 6 пакетов с марихуаной
12:36
В Колпинском районе задержали злоумышленника за мошенничество в отношении пенсионера
12:31
В Петербурге задержан угонщик каршерингового автомобиля
11:10
В поселке Будогощь пироманы подожгли автомобиль «Рено»
10:01
В Лодейном Поле обнаружили тпуп мужчины с перерезанным горлом
09:42
Как удобнее получать зарплату?
09:16
Водители стали получать больше
08:52
Можно ли научиться бизнесу?
00:20
ЧМ–2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в 1/8 финала, Эквадор и Иран едут домой
21:27
Предсказания передовых ученых СПбГЛТУ сбываются! О гибели елей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге состоится спортивный конкурс среди сборных команд детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в полиции

В Петербурге состоится спортивный конкурс среди сборных команд детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в полиции

0
1
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
«Готов к труду и обороне» - в Петербурге состоится спортивный конкурс среди сборных команд детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на

С целью профилактики подростковой преступности и иных правонарушений, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и городской Комитет по физической культуре и спорту ежегодно проводят серии мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков в активные виды спорта и пропаганду здорового образа жизни.

Так, 15 декабря 2022 года состоится физкультурное мероприятие по выполнению испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» среди сборных команд несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД. Мероприятие будет проведено с 12.00 до 17.00 на базе спортивного комплекса «Легкоатлетический манеж», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Теннисная аллея, д. 3, литер А.

Команды от каждого района сформированы подразделениями по делам несовершеннолетних районных органов МВД России совместно с отделами по физкультуре и спорту Администраций этих районов.

В мероприятии «ГТО» примут участие 18 команд (по 6 человек), возраст участников соревнований от 14 до 16 лет (4 – девушки, 2 - юноши). Команды, занявшие 1-3 места, будут награждены кубками и грамотами. Команды-участники турнира будут награждены грамотами и медалями.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-10-2022, 19:41
В Петербурге состоится турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди сборных команд детей, находящихся на профилактическом учете полиции
11-10-2022, 11:11
В Петербурге состоялся турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»
29-11-2022, 11:46
В Петербурге и Ленобласти полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Дети улиц»
7-10-2022, 14:46
В Петербурге и Ленобласти полицейские приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»
21-12-2012, 13:01
Награда ожидает лучшие семейные команды
23-07-2013, 07:10
Первенство России по кинологическому спорту

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
67
Вчера, 19:59
Под Гатчиной при лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб и четверо пострадали
0
190
Вчера, 15:43
В Невском районе столкнулись грузовая «ГАЗель» и микроавтобус
0
123
Вчера, 13:22
В Петроградском районе автоледи на иномарке сбила 14-летнего подростка
0
106
Вчера, 13:19
В Пушкине иномарка сбила 8-летнего мальчика
Наверх