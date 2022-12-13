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Питерец.ру » Общество » Кофе с молоком – это вредно?

Кофе с молоком – это вредно?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
eda-land.ru
Может ли кофе с молоком негативно повлиять на организм?

Диетолог Елена Соломатина поделилась мнением относительно кофе с молоком. По ее словам, чрезмерное употребление напитка в таком виде может плохо сказаться на организме. Это же относится к чаю с молоком.

Молоко и кофеин обладают противоречивыми свойствами. Кальций уменьшает негативное влияние кофеина. При этом за счет кофеина происходит задержка усваивания кальция. В чае и кофе присутствуют вещества, положительно влияющие на организм. Это предотвращает старение и появление различных заболеваний, а также нормализует работу сердца. Однако белок молока не дает этим элементам проявиться в полной мере.

«Питерец.ру» напоминает, что специалисты советуют не употреблять более 4-5 чашек чая и кофе в день. Соломатина советует не выпивать более 1-2 чашек напитка, если вы добавляете туда молоко.

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