Кофе с молоком – это вредно?

Диетолог Елена Соломатина поделилась мнением относительно кофе с молоком. По ее словам, чрезмерное употребление напитка в таком виде может плохо сказаться на организме. Это же относится к чаю с молоком.

Молоко и кофеин обладают противоречивыми свойствами. Кальций уменьшает негативное влияние кофеина. При этом за счет кофеина происходит задержка усваивания кальция. В чае и кофе присутствуют вещества, положительно влияющие на организм. Это предотвращает старение и появление различных заболеваний, а также нормализует работу сердца. Однако белок молока не дает этим элементам проявиться в полной мере.

«Питерец.ру» напоминает, что специалисты советуют не употреблять более 4-5 чашек чая и кофе в день. Соломатина советует не выпивать более 1-2 чашек напитка, если вы добавляете туда молоко.