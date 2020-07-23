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Питерец.ру » Культура » В Петербурге в честь полярного капитана Юрия Кучиева назван сквер на Васильевском острове

В Петербурге в честь полярного капитана Юрия Кучиева назван сквер на Васильевском острове

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Опубликовал: Вадик Котов
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Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга о присвоении безымянному скверу на Капитанской улице

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга о присвоении безымянному скверу на Капитанской улице между Морской набережной и улицей Кораблестроителей в Василеостровском районе наименования «Сквер капитана Кучиева».

Юрий Сергеевич Кучиев был первым капитаном атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Россия».

Также безымянному проезду от Октябрьской набережной до Русановской улицы в Невском районе присвоено наименование Новосаратовская улица. Такое наименование выбрано в связи с тем, что проезд проходит вдоль границы Санкт-Петербурга и деревни Новосаратовки.

Источник: Администрация Петербурга
Все по теме: Васильевский остров скверы
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