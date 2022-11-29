Предсказания передовых ученых СПбГЛТУ сбываются! О гибели елей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

На кафедру защиты леса, древесиноведения и охотоведения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета часто звонят жители нашего города с вопросами о том, что происходит с деревьями? Что случилось с листьями конского каштана? Что за напасть появилась на черёмухе? Почему усыхают ели вокруг города и в парках? Что за страшные пятна на листьях клёна? И так далее…

Гибель елей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, начавшаяся в прошлом году, встревожила многих жителей. Что же произошло?

Погибшие ели в очаге короеда-типографа (Рощинское лесничество, сентябрь 2022 г.)

В 2021 году началась очередная вспышка размножения короеда-типографа. Это жук, личинки которого развиваются под корой елей. Жуки и личинки повреждают луб, т.е. ткани дерева расположенные во внутренней части коры. Сосудистая часть луба, флоэма, отвечает за транспорт органических веществ из кроны к другим частям дерева. Ходы поселившихся в коре короедов перерезают проводящие ткани и питательные вещества перестают поступать к корням. Дерево неизбежно погибает.

Ходы жуков и личинок короеда-типографа(ООПТ «ОзероЩучье»,сентябрь2022г., фото Селиховкина А.В.)

Жуки короеда-типографа в нашем климате выходят с зимовки и начинают заселять деревья в мае. Заселѐнные деревья издалека могут выглядеть совершенно здоровыми. У них может быть достаточно густая, зелѐная крона, но если подойти поближе, то становится видна высыпающаяся буровая мука (бурые опилки) и, если дерево сопротивляется, то и натѐки живицы (выделения смолы). Эти деревья уже не спасти. Развитие занимает примерно 2 месяца. В начале июля начинают появляться молодые жуки, которые будут заселять уже другие деревья.

Очаг короеда-типографа в ельнике. На переднем плане ель с облетевшей корой, но с зелѐной кроной (Рощинское лесничество, 15 августа 2021 г., фото Селиховкина А.В.)

Меры борьбы с вредителями были известны уже 150 лет назад. В библиотеке нашего университета достаточно публикаций конца XIX – начала XX века, описывающих эти методы. А в последние 50 лет разработан еще добрый десяток методов и препаратов для контроля плотности популяций короедов. В чѐм же проблема? Что мешает справиться с этим вредителем?

Во-первых, основа любого способа снижения численности – своевременное получение информации о нарастании численности или плотности популяции вредителя.

Во-вторых – оперативное принятие решений и осуществление мероприятий по снижению численности вредителей.

Ни того, ни другого службам защиты леса сделать не удаѐтся. Необходимость проведения тех или иных защитных мероприятий определяется в процессе проведения лесопатологических обследований, а сами обследования жѐстко регулируются документами «Порядок проведения лесопатологических обследований и формы актов. Приказ МПР № 911 от 09.11.2020» и «Правила санитарной безопасности в лесах. Постановление Правительства РФ от 9.12.2020 № 2047». Отступление от этих документов может привести к открытию уголовно дела с плохо предсказуемыми последствиями. Не будем углубляться в эти документы, замечу только, что если им следовать, то мероприятия по борьбе с вредителями мы сможем провести не раньше, чем через 6-7 месяцев после начала подготовки к проведению лесопатологического обследования, а значит уже зимой или ранней весной следующего года. Короеды за это время могут закончить развитие двух поколений, дополненных так называемыми сестринскими поколениями (жуки-родители могут оставлять потомство 3 раза за сезон).

А осенью они отправятся на зимовку под кору деревьев или в лесную подстилку. И куда улетят жуки, и где будут заселять новые деревья – неизвестно. Соответственно, в том месте, где проводилось обследование и назначены санитарно- оздоровительные мероприятия, бороться будет уже не с кем. В процессе санитарных рубок будет убран старых сухостой, на котором уже нет короедов, ну и некоторое количество усыхающих деревьев. Критерий для проведения санитарных рубок – отнюдь не наличие очагов вредителя, не численность короедов, а доля сухостоя и усыхающих деревьев в древостое (Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Приказ МПР № 912 от 09.11.2020). И это далеко не все проблемы нормативной базы. В итоге, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий отнюдь не способствует снижению численности короедов в лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области и, более того, создают условия для постоянного сохранения небольших очагов короеда-типографа. Эти очаги, состоящие из 5-15 заселѐнных деревьев, – резерв популяции вредителя, который, при наличии благоприятных условий, быстро перерастает во вспышку.

Куртина елей, погибших из-за повреждения короедом-типографом (Карельский перешеек, Северо-западное лесничество, март 2017 г., фото Л. Красильщикова. На фото Селиховкин А.В.)

Благоприятные условия для короедов в нашей географической зоне – это, прежде всего, тепло. В 2021 году температура июня и июля была очень высокой. В наших северных условиях это очень важное подспорье для короедов.

В 2021 г. мы начали исследование этой проблемы по гранту Российского научного фонда № 21-16-00065, https://rscf.ru/project/21-16-00065/ и обнаружили очаги короеда-типографа в ельниках Ленинградской области и южной Карелии. Началась ожидаемая вспышка массового размножения. Ели заселялись короедом-типографом на сотнях гектар, но даже в августе мы могли видеть зелѐную или бледно зелѐную крону на деревьях с облетевшей корой. Мы определили популяционные показатели и установили быстрый рост плотности популяции. Впервые на этой территории было зарегистрировано массовое появление второго поколения. Примерно половина потомства жуков-родителей успело оставить ещѐ одно жизнеспособное поколение короедов. При этом жуки-родители после спаривания и откладки яиц, питались и вновь приступали к размножению. Это могло повторяться несколько раз, обеспечивая появление всѐ новых и новых сестринских поколений. В результате, если на одном гектаре в мае заселилось на ели 150-190 тыс. жуков, то к концу вегетационного сезона появилось уже около трѐх миллионов молодых жуков. Это огромная цифра. Стало понятно, что вспышка накроет большие площади ельников.

Летом 2022 года жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области увидели печальную картину усыхающих еловых лесов. Вспышка накрыла леса области, особо охраняемые территории Санкт-Петербурга – «Озеро Щучье», «Гладышевский», Комаровский берег», проявилась в некоторых парках. Мы повторили исследование состояния популяции короеда- типографа и на этот раз получили обнадѐживающие результаты. Вспышка идѐт на спад. Лето 2022 г. было довольно прохладным, что не способствовало размножению этого вредителя. Численность перестала расти. В популяции короеда-типографа стали размножаться хищники и паразитоиды. Если не будет резкого повышения температуры весной-летом 2023 года, то очаги существенно расширяться не будут.

Высокая вероятность возникновения такой вспышки массового размножения и еѐ возможные причины были рассмотрены в ряде публикаций. Прогноз подтвердился полностью. Скорее всего, вспышка размножения короеда-типографа в 2023-2024 затухнет. В погибших насаждениях будут проведены сплошные санитарные рубки, но популяция короеда- типографа сохранится, и будет ждать своего часа. Предотвратить повторения вспышки можно, но это потребует заинтересованности всех участников лесных отношений.

Об этом написано в ряде наших публикаций:

Селиховкин А .В., Мамаев Н. А., Мартирова М. Б., Меркурьев А. С., Поповичев Б. Г. Новая вспышка массового размножения короеда-типографа в Ленинградской области и еѐ особенности // Энтомологическое обозрение. 2022, № С. 239-251. Селиховкин А .В. Вспышкам массового размножения короедов в лесах России быть! Мониторинг и биологические методы контроля вредителей и патогенов древесных растений: от теории к практике // Материалы Третьей Всероссийской конференции с международным участием. Под. ред. Ю.Н. Баранчикова. Москва, 11-15 апреля 2022 г. Москва-Красноярск: ИЛ СО РАН, С. 124-125. Селиховкин А.В. Нормативно-правовая база лесозащиты и еѐ результативность в регуляции плотности популяций вредителей в таѐжных лесах. Сибирский лесной журнал. № 1. Селиховкин А.В., Гниненко Ю.И. Вспышки массового размножения вредителей ассимиляционного аппарата древесных растений на северо-западе европейской части России. Лесоведение, 2023. №3. Селиховкин А. В., Ахматович Н. А., Варенцова Е. Ю., Поповичев Б. Г. Размножение короеда типографа и других дендропатогенных организмов на Карельском перешейке. Лесоведение, № 6, с. 426–433. Селиховкин А. В., Варенцова Е. Ю., Поповичев Б. Г. 2017. Сплошные санитарные рубки как метод контроля плотности популяций стволовых вредителей и распространения дендропатогенных организмов в современных условиях на примере Ленинградской области. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии, выпуск 220, с. 186 – 199. Селиховкин А. В., Глебов Р. Н., Магдеев Н. Г., Ахматович Н. А., Поповичев Б. Г., Оценка роли насекомых и дендропатогенных организмов в усыхании древостоев Ленинградской области и республики Татарстан. Лесоведение, № 2, с. 83– 95. Селиховкин А. В. 2017. Эффективность санитарно-оздоровительных мероприятий в современных условиях на примере Ленинградской области. Известия Санкт- Петербургской лесотехнической академии, выпуск 221, с. 35-51.

В исследованиях по этому направлению принимали участие сотрудники кафедры защиты леса, древесиноведения и охотоведения СПбГЛТУ Н.А. Мамаев, М.Б. Мартирова и Б.Г. Поповичев.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-16-00065, https://rscf.ru/project/21-16-00065/

Автор материала:

А.В. Селиховкин, проф., д.б.н., зав. каф. защиты леса, древесиноведения и охотоведения

Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета