Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 19 по 29 октября 2021 года проводится 2 этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Данная акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут сообщить о фактах нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах по специально выделенному на период проведения акции телефону «горячей линии» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96.