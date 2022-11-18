На развязке КАД с Пулковским шоссе открыли пешеходный переход

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 68 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на съезде № 3 транспортной развязки на пересечении с Пулковским шоссе открыли надземный пешеходный переход.

«По состоянию на 16:00 18 ноября работы по восстановлению надземного пешеходного перехода повреждённого в результате ДТП полностью завершены. Движение пешеходов по переходу полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В рамках аварийно-восстановительных работ было выполнено бетонирование двух новых стоек опоры надземного пешеходного перехода, монтаж пролётного строения, окраска железобетонных конструкций павильонов лестничных сходов, металлического пролётного строения и перильного ограждения внутри перехода. Произведена замена поликарбонатного остекления лестничных сходов.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

Справка:

Напомним, 19 мая на проезжую часть съезда с грузового транспортного средства опрокинулся контейнер. В результате ДТП была повреждена опора надземного пешеходного перехода. Движение по съезду и переходу было перекрыто. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения обрушения конструкции было принято решение о демонтаже пролетного строения надземного пешеходного перехода. Эти работы проведены силами подрядной эксплуатирующей организации при помощи крана. Движение по съезду было восстановлено в 1:20 20 мая по временной схеме.