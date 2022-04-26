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Питерец.ру » Культура » В Корабелке завершился межфакультетский фестиваль «Весна на Лоцманской»

В Корабелке завершился межфакультетский фестиваль «Весна на Лоцманской»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
Грандиозное "Шоу программ", прошедшее в Доме молодежи Санкт-Петербурга, стало кульминацией фестиваля

Грандиозное "Шоу программ", прошедшее в Доме молодежи Санкт-Петербурга, стало кульминацией фестиваля.  Официальное открытие мероприятия состоялось при участии ректора СПбГМТУ Глеба Туричина.

Глеб Андреевич тепло приветствовал студентов и сотрудников вуза, а также многочисленных зрителей, подчеркнув в своем выступлении, что  фестиваль "Весна на Лоцманской" – традиционно является значимым и ярким культурным событием, не только университетского, но и общегородского масштаба.

В этом году организаторами фестиваля был выбран необычный формат финального конкурса. Каждая программа презентации факультетов, сопровождалась театрализованным представлением  коллективов Корабелки.

"Моя путеводная звезда" – так организаторы сформулировали тему конкурсного этапа.  Ребята показали, что для них является путеводными звездами в жизни, как их можно найти. Для одних это увлекательное время студенчества, для других -  любовь, а кто-то, как например, студенты Корфака, решили, что сами откроют свою путеводную звезду.

Жюри конкурса отметило талантливую подготовку финальных студенческих шоу-программ, подчеркнув профессиональный и креативный подход участников фестиваля к созданию сценариев и их сценической постановке.

В рамках этапа на сцене выступили участницы конкурса красоты и таланта "Мисс СПбГМТУ - 2022", дебютировал в полном составе университетский коллектив бального танца, и другие творческие группы Корабелки.

Церемонию награждения победителей провел проректор по воспитательной работе Альберт Акопян.

В конкурсе "Шоу программы" призовые места по итогам напряженной борьбы команд распределились следующим образом:

1 место – Факультет кораблестроения и океанотехники;

2 место – Факультет естественнонаучного и гуманитарного образования;

3 место – Факультет корабельной энергетики и автоматики;

4 место – Факультет цифровых промышленных технологий;

5 место – Инженерно-экономический факультет;

6 место – Военный учебный центр;

7 место – Факультет морского приборостроения.

С учетом результатов финального конкурса были подведены общие итоги фестиваля:

Первое призовое место поделили между собой факультеты кораблестроения и океанотехники и цифровых промышленных технологий. Отметим, что сборная ФКиО стала чемпионом уже в 7-й раз. Достоин внимания и успех команды, созданного не так давно факультета ЦПТ.

Серебро в этом году у Инженерно-экономического факультета, а бронзу завоевала команда, представляющая ФЕНГО.

На 4-м месте обосновались Факультет корабельной энергетики и автоматики и Военный учебный центр, 5-е место у ФМП, на 6-м сборная команда иностранных учащихся.

Фестиваль этого года завершен. Благодарим его организаторов: отдел культурно-массовых мероприятий, заместителей деканов по воспитательной работе и самых главных участников фестиваля - студентов Корабелки.

Источник: СПбГМТУ
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