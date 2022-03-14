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Питерец.ру » Культура » Корабелка встречает «Весну на Лоцманской»

Корабелка встречает «Весну на Лоцманской»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
В СПбГМТУ стартовал всеми любимый традиционный фестиваль "Весна на Лоцманской".

В СПбГМТУ стартовал всеми любимый традиционный фестиваль "Весна на Лоцманской". В этом году фестиваль пройдет в 68-й раз.

Первый этап "Презентация факультета" состоится уже на следующей неделе, 22 марта в 18:00 в формате онлайн трансляции в группе ВКонтакте "Внеучебная деятельность СПбГМТУ". Студенты раскроют с помощью видео-презентаций преимущества своих любимых факультетов.

31 марта в актовом зале на Лоцманской пройдет интеллектуальный этап -"КВИЗ". Сборные вуза будут соревноваться за звание самого эрудированного факультета.

Традиционный юмористический этап "Игра" состоится 5 апреля в актовом зале на Лоцманской в очном формате. Приглашаем все факультеты поддержать свои команды.

Итоги этапа "Фотоконкурс" подведут 1 апреля в группе ВКонтакте "Внеучебная деятельность СПбГМТУ". Можно будет не только посмотреть работы ребят, но и проголосовать за лучшие из них.

В этом году этап "Битва за Тик-ток" пройдет в новом формате на площадке Телеграм, подписывайтесь на канал и следите за событиями в режиме онлайн. Конкурс болельщиков ведется на протяжении всего фестиваля, его итоги будут оглашены на финале.

И, наконец, 21 апреля 18:00 в Доме молодежи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский пр.48) зрителей ждет самый яркий этап  - "Конкурс шоу программ". Ребята продемонстрируют свои творческие таланты. Тема шоу программ и всего фестиваля - "Моя путеводная звезда". Вход свободный, мероприятие согласовано с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, кроме того,  состоится онлайн-трансляция шоу.

Приглашаем всех желающих к участию в сборных командах, кураторов каждого факультета можно найти в группе ВКонтакте "Внеучебная деятельность".

Источник: СПбГМТУ
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