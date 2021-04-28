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Питерец.ру » Культура » Фестиваль «Весна на Лоцманской-2021»

Фестиваль «Весна на Лоцманской-2021»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Петербурге состоялся финал Фестиваля «Весна на Лоцманской-2021»

В  Доме Молодежи Санкт-Петербурга состоялся финал 67-го традиционного межфакультетского фестиваля «Весна на Лоцманской». Торжественное мероприятие приурочили ко дню рождения Корабелки.

Завершающим этапом фестиваля стал конкурс «Шоу программ». Заданной темой для факультетов была строчка из музыкальной композиции "Я люблю тебя жизнь! Я люблю тебя снова и снова!".
Мероприятие, согласованное с городским комитетом по культуре, проходило сразу в двух режимах: организована прямая трансляция в группе ВКонтакте, в зрительном же зале собралось более 400 человек. Мероприятие посетили студенты, преподаватели, деканы факультетов, друзья и близкие участников фестиваля.
Ведущим являлся специалист отдела культурно-массовых мероприятий Сергей Белозёров. Со словами приветствия перед студентами и гостями шоу выступил проректор по воспитательной работе Альберт Акопян. Мероприятие открывалось  выступлением участников команды по чирлидингу "Калипсо" с номером "Первым делом корабли".
В ходе вечера на сцене выступили не только команды участников фестиваля, но и творческие коллективы СПбГМТУ: шоу группа "SMTUSHOW", танцевальные коллективы "Бит.соm" и "RIZEN", шоу группа барабанщиц "SMTUBEAT", дебютировал гитарный ансамбль "Резонанс".
После череды выступлений факультетских команд, жюри объявило общие итоги фестиваля «Весна на Лоцманской» - 2021. Победителем в этом году стала сборная Факультета кораблестроения и океанотехники (ФКиО).
Второе и третье места поделили команды, соответственно, факультета цифровых промышленных технологий (ФЦПТ) и военного учебного центра (ВУЦ).
Проректор по воспитательной работе Альберт Акопян наградил победителей, вручив команде переходящий кубок чемпиона.  
67-й традиционный межфакультетский фестиваль "Весна на Лоцманской" завершился. На протяжении многих десятилетий Корабелка сохраняет и развивает славные традиции фестиваля студенческого творчества, всегда являвшегося одним из заметных событий в культурной жизни нашего города. Благодаря слаженной работе подразделений и творческих коллективов вуза фестиваль с каждым годом становится лучше.
Посмотреть выступление факультетов, творческие номера можно в группе ВКонтакте "Внеучебная деятельность СПбГМТУ" по ссылке https://vk.com/video-177798967_456239148

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