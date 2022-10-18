На федеральной трассе Р-23 в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Петербурга

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 52 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, в районе деревни Большие Колпаны Большеколпанского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.
Дата полного перекрытия движения: в ночь с 19 на 20 октября 2022 года.
Время перекрытия: 01:00 – 01:20.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.
Подрядчик: ООО «ПрофИнженерСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.