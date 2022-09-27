Петербургские резервисты получат поддержку города

Петербургский парламент в среду рассмотрит предложение депутатов Александра Ржаненкова и Дениса Четырбока о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, призванных в ряды Вооруженных Сил в рамках мобилизации. Полномочия по их разработке и введению предлагается передать Правительству города. Для сокращения срока рассмотрения инициативы, она оформлена как поправка к законопроекту «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об аварийно-спасательной службе Санкт-Петербурга и аварийно-спасательных формированиях Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», который уже прошел первое чтение.

– Сегодня главная задача всех уровней власти и каждого российского гражданина обеспечить максимальную поддержку людям, которые уходят защищать нашу страну. Они должны быть полностью уверены, что у них крепкий тыл, что их семьи и дети будут окружены заботой общества, что они сами не будут забыты после победы. Мы видим, как оперативно вводятся новые преференции и социальные гарантии для мобилизованных резервистов на федеральном уровне. Считаю, что и у нашего города достаточно возможностей для того, чтобы поддержать таких петербуржцев. А если не хватит, найдем, где можно перераспределить ассигнования, но без внимания наших защитников не оставим. Победа – дело всенародное. И это не высокие слова, а реальное настроение жителей Северной столицы, – прокомментировал инициативу Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.