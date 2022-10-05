Александр Бельский: Труд учителя – фундамент страны

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов поздравили с Днем учителя петербургских педагогов, приглашенных на праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский».

- Что такое труд учителя? Это фундамент нашего города, нашей страны. Дети получают в школе знания, первые отметки, проходят первые радости, достижения, учатся дружить, взаимодействовать в коллективе. Все это ваша заслуга. Каждый год вы провожаете новых выпускников, которым отдали часть своего сердца. И мы все с благодарностью вспоминаем школьные годы, понимаем, что школа была нашим домом. Желаю здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. С праздником! – сказал Александр Бельский.

В этот же день спикер петербургского парламента возложил цветы к памятнику Блокадному учителю в Соляном переулке. В церемонии также приняла участие заслуженный ленинградский педагог, блокадная учительница Надежда Строгонова. Она выразила благодарность за сохранение памяти о подвиге учителей ленинградских школ в годы блокады.

– Самым страшным были не бомбежки и обстрелы, а голод и холод. И главной задачей каждого из нас было сохранить жизнь своим ученикам. Нашим спасением было чуткое отношение друг к другу, взаимопомощь всех ленинградцев, – сказала она.