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Питерец.ру » Общество » «Разговоры о важном» от спикера: Александр Бельский рассказал школьникам о семейных ценностях

«Разговоры о важном» от спикера: Александр Бельский рассказал школьникам о семейных ценностях

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
«Разговоры о важном» от спикера: Александр Бельский рассказал школьникам о семейных ценностях

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский в преддверии Дня учителя провел в петербургской школе №263 открытый урок «Разговоры о важном». Спикер поздравил педагогов с наступающим профессиональным праздником и пообщался с учащимися старших классов о семейных ценностях.

– Разговоры о важном – это прекрасная возможность поднять темы, которые не относятся к школьной программе, получить ответы на волнующие вопросы. В таком юном возрасте мы не задумываемся, что для нас самое важное. Потому что все самое главное и так есть. Семья, дом, замечательная школа, хорошие учителя. У вас сейчас тот возраст, когда закладывается фундамент будущей жизни – вы учитесь дружить, любить, поддерживать друг друга. Это и есть традиционные ценности – основа нашей страны, – отметил он.

Александр Бельский рассказал ребятам о том, что для него является самым важным:

– У меня пятеро детей, могу с полной уверенностью сказать, что семья для меня – на первом месте. Ребята, искренне хочу пожелать вам встретить свою вторую половину. Это то, что помогает достигать поставленных целей, преодолевать любые трудности и испытания. Это неиссякаемый источник радости, сил и энергии для каждого человека, – сказал спикер.

Кроме того, школьников интересовали преимущества российского образования, последствия отмены Болонской системы, возможности обучения и профессионального развития в РФ. 

Отметим, «Разговоры о важном» – новый учебный предмет, который ввели в российских школах в 2022 году. Урок представляет собой тематический классный час, проходит по понедельникам после линеек с поднятием флага и гимна России.

Источник: ЗАКС
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