Первоклашки Петербурга пошли в старые школы вместо новых

Первоклашки Средней Рогатки так и не дождались собственной школы к 1 сентября, которую им пообещал губернатор Петербурга Александр Беглов. Дети вынуждены были пойти в другие учебные заведения, причем многие – в удаленные от района проживания. Тем временем градоначальник не поинтересовался, почему его указание не выполнил Комитет по строительству. Зато глава Северной столицы 1 сентября посетил школу №165 в Приморском районе.

Напомним, Беглов поручил ввести школу в Средней Рогатке к 1 сентября текущего года. По неустановленным причинам этого не произошло. Родители были вынуждены искать альтернативные варианты обучения детей вдалеке от их района.

СМИ не раз сообщали о дефиците мест в петербургских школах. Маленькие петербуржцы вынуждены учиться в переполненных классах или ездить на транспорте до своего учебного заведения из-за нехватки инфраструктуры. Причиной этого стала халатность Смольного, который не смог обеспечить многие районы необходимым количеством школ.