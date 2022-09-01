ента новостей

16:39
Первоклашки Петербурга пошли в старые школы вместо новых
10:27
Нужен ли смартфон в школе
08:55
А у нас газа много
08:18
Заболеваемость стабилизировалась
14:02
Дефицит мест в школах Петербурга вынуждает родителей нарушать закон
10:26
Дистанта не будет
10:01
Петербуржцы откладывают
06:49
Чем запомнился Горбачев
00:20
Умер Михаил Горбачёв
09:31
Хотим отдыхать 1 сентября
09:10
Как защитить Wi-Fi
08:59
Что с ковидом у детей?
13:36
В День кино обсудили первые этапы развития креативного кинопространства
13:29
На КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей четыре раза за ночь будут полностью перекрывать движение
13:26
К началу учебного года Исторический парк подготовил квест-путешествие по Древней Руси из варяг в греки
13:20
В Ленобласти пьяный угонщик автомобиля стал фигурантом двух уголовных дел
11:32
В Петербурге три человека погибли в ДТП на Софийской овощебазе
11:27
Оперативники задержали афериста, который обманным путем похитил у пенсионерки 200 тысяч рублей
08:42
Что с выгодной ипотекой?
08:14
Проверили безопасность школ
07:21
Когда пойдет спад заболеваемости
00:15
7-й тур чемпионата РПЛ стал «туром разгромов»
14:15
Семьи шахтеров, застрявших под землей в Мексике, отвергают новую стратегию спасения
13:41
В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 70 тысяч рублей
13:17
В Ленобласти столкнулись два ВАЗ-2121, три человека пострадали
12:58
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнюю девочку
11:39
Более миллиона бесплатных билетов
10:22
Медведев продолжает смеяться
09:14
Кто склонен к алкоголизму
20:04
В Санкт-Петербургском университете отметят День первокурсника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Первоклашки Петербурга пошли в старые школы вместо новых

Первоклашки Петербурга пошли в старые школы вместо новых

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Первоклашки Петербурга пошли в старые школы вместо новых

Первоклашки Средней Рогатки так и не дождались собственной школы к 1 сентября, которую им пообещал губернатор Петербурга Александр Беглов. Дети вынуждены были пойти в другие учебные заведения, причем многие – в удаленные от района проживания. Тем временем градоначальник не поинтересовался, почему его указание не выполнил Комитет по строительству. Зато глава Северной столицы 1 сентября посетил школу №165 в Приморском районе.

Напомним, Беглов поручил ввести школу в Средней Рогатке к 1 сентября текущего года. По неустановленным причинам этого не произошло. Родители были вынуждены искать альтернативные варианты обучения детей вдалеке от их района.

СМИ не раз сообщали о дефиците мест в петербургских школах. Маленькие петербуржцы вынуждены учиться в переполненных классах или ездить на транспорте до своего учебного заведения из-за нехватки инфраструктуры. Причиной этого стала халатность Смольного, который не смог обеспечить многие районы необходимым количеством школ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-08-2019, 08:25
Подготовка к началу нового учебного года
31-03-2022, 09:35
Начнут принимать первоклассников
1-09-2020, 07:36
Беглов поздравил с 1 сентября
20-06-2016, 08:45
Слухи о расформировании школы для детей-аутистов Петербурга
9-08-2022, 08:31
Пойдут в первый класс
Вчера, 14:02
Дефицит мест в школах Петербурга вынуждает родителей нарушать закон

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
155
29-08-2022, 13:20
В Ленобласти пьяный угонщик автомобиля стал фигурантом двух уголовных дел
0
168
29-08-2022, 11:32
В Петербурге три человека погибли в ДТП на Софийской овощебазе
0
178
27-08-2022, 13:17
В Ленобласти столкнулись два ВАЗ-2121, три человека пострадали
0
166
27-08-2022, 12:58
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнюю девочку
Наверх