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Питерец.ру » Культура » Историческая архитектура Петербурга разрушается под громкие речи Беглова о сохранении культуры

Историческая архитектура Петербурга разрушается под громкие речи Беглова о сохранении культуры

0
17
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Историческая архитектура Петербурга разрушается под громкие речи Беглова о сохранении культуры

Историческая архитектура Санкт-Петербурга продолжает разрушаться на фоне заявлений губернатора Александра Беглова о «бережном» отношении к таким зданиям.

Градоначальник представил отчет, приуроченный к 319-летию Северной столицы. В соцсетях он рассказал об «Открытом городе» — направлении развития, которое включает в себя сферы культуры и туризма.

Однако Петербург начал активно терять свой исторический облик именно с приходом Беглова на пост губернатора. Отсутствие надлежащих мер в вопросах реставрации и защите памятников архитектуры негативно сказывается на туристической привлекательности Северной столицы.

Градозащитники связывают такое положение дел с так называемым «строительным лобби». На это указывает инициатива о создании специального перечня объектов «ценной средовой застройки», которую выдвинули в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Таким образом, в Смольном могут попросту смягчить закон об охране исторических памятников архитектуры и объектов культурного наследия в угоду застройщикам, которые нацелены на снос таких зданий.

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