С днем пожилого человека!

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в мире отмечают день пожилого человека. Губернатор Белов поздравил жителей города с этим праздником. Это же сделал и глава городского парламента Бельский.

Они отметили, что пенсионеры внесли большой вклад в развитие страны. Эти люди застали ВОВ и тяжелые годы противостояния страны с Западом. В то время было создано немало отраслей и учреждений. Причем этот потенциал до сих пор остается востребованным.

Город же делает все возможное, чтобы жизнь пожилых людей была интересной. Открываются клубы, работают различные курсы, проводятся мастер-классы, творческие мероприятия и спортивные соревнования.

Петербург всегда отличался уважением к старшим, и эта тенденция будет сохранена. Забота о здоровье и социальном благополучии останется одним из приоритетных направлений Северной столицы.