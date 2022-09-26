Генерал армии Виктор Золотов вручил троим росгвардейцам Золотые Звезды Героя России

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.

В своем выступлении в ходе церемонии генерал армии Виктор Золотов отметил, что войска национальной гвардии принимают самое активное участие в реализации комплекса мер по постконфликтному урегулированию на освобожденных территориях, включая обеспечение безопасности судьбоносных референдумов о присоединении к России.

Директор Росгвардии обратил внимание присутствующих на символичность проведения церемонии чествования доблестных воинов – участников специальной военной операции в исторических стенах Зимнего дворца, где более двухсот лет назад принималось государственное решение о создании войск внутренней стражи.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, звания Героя Российской Федерации удостоен первый заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Индык Павел Викторович.

В ходе специальной военной операции военнослужащие и сотрудники Росгвардии под его руководством внезапным броском ночью форсировали реку и стремительно овладели плацдармом. В течение последующих суток они отражали контратаки националистов. Росгвардейцы приняли основной удар противника на себя, чтобы отвлечь внимание, обеспечить безопасность переправы и развертывание основных сил.

В ходе последующего штурма населенного пункта военнослужащие ведомства уничтожили подразделения противника, взяли в плен лидеров националистических формирований, захватили важные документы.

Звания Героя России удостоен первый заместитель начальника Главного управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии генерал-майор полиции Бураков Сергей Дмитриевич. Проходил службу на различных должностях в подразделениях специального назначения.

С 24 февраля руководил сводными подразделениями спецназа Росгвардии в составе группировки войск (сил). Спецназовцы ведомства под его руководством выполнили ряд сложнейших служебно-боевых задач, в результате которых сохранены многие жизни российских военнослужащих и сотрудников Росгвардии, из-под огня националистов эвакуированы сотни мирных граждан, в том числе женщины и дети.

Благодаря умелому командованию генерал-майора полиции Сергея Буракова были взяты под контроль важные объекты инфраструктуры, захвачены командные пункты ВСУ вместе с высокопоставленными должностными лицами, которые обладали ценной информацией.

Директор Росгвардии вручил медаль «Золотая Звезда» командиру группы специального назначения Центра специального назначения Росгвардии майору Мищенко Алексею Леонидовичу. Проходил службу на различных должностях в войсковых подразделениях специального назначения.

В бою с превосходящими силами противника умело руководил подразделением, в результате чего было уничтожено более пятидесяти националистов, три минометных расчета, две командно-штабные машины и узел связи противника. Действуя умело и решительно, майор Алексей Мищенко лично уничтожил пулеметный расчет противника и пятерых боевиков. Оказал первую помощь и вынес из-под шквального огня двух подчиненных, организовал эвакуацию раненых военнослужащих. Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям майора Алексея Мищенко населенный пункт был взят под контроль, что позволило развить успех на важном направлении.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами вручен первому заместителю командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенанту Алибеку Делимханову.

Также государственных наград удостоены военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии. Так, орденом Мужества награжден сотрудник ОМОН Росгвардии старший сержант полиции Алексей М., медалью «За Отвагу» – лейтенант полиции Виталий Е. , медалями Жукова – военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии прапорщик Сергей Х. и снайпер ефрейтор Евгений В., медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени - сотрудник ОМОН Росгвардии майор полиции Владимир М.

Генерал армии Виктор Золотов выразил признательность военнослужащим и сотрудникам, которые недавно вернулись из зоны боевых действий, и в их лице поблагодарил весь личный состав, вставший на защиту страны, за их беззаветную преданность Родине и ратному долгу.

Завершая свое выступление, глава ведомства подчеркнул, что бесценный опыт, приобретаемый сегодня войсками, в полной мере учитывается при реализации мероприятий по совершенствованию служебно-боевой деятельности и повышению уровня боеготовности.

В ходе специальной военной операции росгвардейцы выполняли боевые задачи по предотвращению нападений на войсковые и гуманитарные колоны, а также наносили противнику значительный урон в живой силе и технике, задерживали участников националистических вооруженных формирований.