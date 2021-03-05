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Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники просят правоохранителей поставить дело об избиении ветерана Великой Отечественной войны на особый контроль

В Петербурге общественники просят правоохранителей поставить дело об избиении ветерана Великой Отечественной войны на особый контроль

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
ОНФ в Санкт-Петербурге просит правоохранителей поставить дело об избиении ветерана Великой Отечественной войны на особый контроль

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге обратились в правоохранительные органы с просьбой поставить дело об избиении ветерана Великой Отечественной войны на особый контроль. Как рассказали общественникам заявители, на пожилую женщину напала сиделка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения.

Евгения Алексеевна, награжденная медалью «За оборону Ленинграда», получила серьезные травмы и сейчас находится в одной из больниц города на лечении.

«Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин не раз отмечал в своих выступлениях необходимость бережного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны. То, что произошло – просто недопустимо. Пожилому человеку нанесли не только физические травмы – ее подвергли серьезному психологическому потрясению», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге  Валерий Солдунов.

Общественники окажут ветерану полное содействие в решении ее бытовых проблем. Учитывая возраст и физическое состояние Евгении Алексеевны, ОНФ будет выступать с требованием к районному комплексному центру социального обслуживания населения о предоставлении социального работника постоянного пребывания.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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