В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в ознаменование 56-й годовщины утверждения почетного звания «Город-герой», 7 мая в 14:00, на территории Амфитеатра (пр. Медиков, д.3, к.5) состоится победная перекличка городов-героев. Встреча пройдет в формате видеоконференции на платформе TrueConf.

Принимать участие будут 12 городов, носящие звание Героев. Это Москва, Санкт-Петербург (Ленинград), Севастополь, Волгоград (Сталинград), Керчь, Новороссийск, Тула, Мурманск, Смоленск, Одесса, Брестская крепость и Минск.

«Организовать в Санкт-Петербурге участие в «Перекличке городов-героев» — это большая часть для меня. Казалось бы, что нужно всего лишь «выйти на связь», но это не так. Почти 50 представителей патриотических организаций и объединений будут участвовать в видеоконференции. Мы приглашаем наших юных волонтёров и юнармейцев, участников смотра-конкурса «Пост №1», ведь именно они в будущем будут продолжать эту добрую традицию», - делится организатор Евгения Белухина.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в аккаунте Главы Новороссийска Игоря Дяченко в Instagram: https://www.instagram.com/p/COSFSA4pvt9/?igshid=10q4ymx34bzf2 .

Инициатор переклички – Совет Союза городов-героев. В Санкт-Петербурге видеоконференцию организует Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» при поддержке молодежного пространства «Просто».

Справочно:

Звание «город-герой» – высшая степень отличия. Его удостоены двенадцать городов Советского Союза, прославившихся своей героической обороной в годы Великой Отечественной войны.

Честь носить почетное звание впервые удостоили Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одессу 1 мая 1945 года. Киев был назван городом-героев в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 года «Об учреждении медали «За оборону Киева».

Положение о почетном звании «город-герой» было утверждено позже, 8 мая 1965 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР. В этот же день вышло семь указов, в соответствии с которыми Ленинграду и Киеву вручалась медаль «Золотая Звезда», Волгограду (бывшему Сталинграду), Севастополю и Одессе вручались медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина, а Москве и Брестской крепости впервые присваивалось звание «Город-Герой» и «Крепость-Герой» соответственно с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина.