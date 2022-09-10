Лось тоже пришел за покупками

В Петербурге и Ленобласти нередко возникают случаи, когда жители сталкиваются с животными. Одна из таких встреч произошла недалеко от ТЦ "Мега Дыбенко". Люди заметили большого лося, который спокойно прогуливался рядом с центром.

Фотографии этого животного, а также видеоролики с ним были выложены в социальные сети. Причем видно, что лось не боится людей. Он спокойно шел вдоль забора, не обращая особого внимания на проезжающие машины.

Пользователи соцсетей отнеслись к появлению большого животного с юмором и удивлением. Кто-то предположил, что оно направлялось в IKEA, но опоздало. Другие удивлялись, что лоси появляются этим летом слишком часто.

"Питерец.ру" отмечает, что каких-либо происшествий, связанных с этим летсным обитателем, не возникло. Лось вел себя миролюбиво и никого не трогал.