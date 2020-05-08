Бегающие лосята

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы стали замечать молодых лосят, бегающих в районе Левашовского шоссе. Установлено, что животные находятся в лесной чаще и периодически выбегают на трассу. От водителей требуется особая осторожность, поскольку лосята в любой момент могут выбежать на дорогу.

Случаи, когда петербуржцы сталкиваются с дикими животными, периодически возникают в некоторых районах города, в частности – в Курортном. В целом представители мира фауны ведут себя спокойно. Какие-либо происшествия с их участием возникают редко. Однако при внезапном появлении лося на дороге может произойти трагедия. Иногда такие животные погибают при столкновении с автомобильным транспортом.