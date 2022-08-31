Дистанта не будет

Повышение заболеваемости ковидом вызвало некоторые опасения среди граждан. В частности, люди стали переживать относительно перехода на дистанционную форму обучения в школах.

Однако эти опасения оказались излишними. В Минздраве заверили, что каких-либо оснований для перехода на дистанционку сейчас нет. Да и значительные ограничения вводить никто не собирается.

Так что школы постепенно возвращаются к предковидным реалиям. «Питерец.ру» отмечает, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. В случае необходимости власти введут дополнительные ограничения.

Но пока эти меры не требуются. Постепенно жизнь возвращается в прежнее русло, и в школах будет полноценное очное обучение.