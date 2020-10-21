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Питерец.ру » Общество » Учителя с коронавирусом

Учителя с коронавирусом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Более 300 учителей заразились коронавирусом

«Питерец.ру» сообщает, что более 300 педагогов Северной столицы заражены covid-19. Власти делают все возможное, чтобы отсрочить переход на дистанционное обучение или совсем избежать этого. Однако ситуация начинает складываться неблагоприятным образом. Вирус распространяется. Начинают заболевать учителя.

Означает ли это, что дистанционное обучение в школах все же придется вводить? Пока такое решение не принято. Все будет зависеть от того, как продолжит развиваться ситуация. Власти рассматривают «дистанционку» как вынужденную меру. Практика показала, что эффективность такого образования достаточно низкая. Потому имеется стремление избежать такой формы обучения, если это возможно.

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