ента новостей

10:00
Занимают меньше
09:15
Новых ограничений не будет
15:44
СКА получил от «Спартака» защитника Александра Никишина в обмен на пятерых игроков и права на нескольких НХЛовцев
11:50
С Днём Военно-Морского Флота России!
15:12
В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений
13:42
В Петербурге грузовой фургон сбил на переходе 9-летнего велосипедиста
13:35
В Петербурге полицейские пресекли деятельность незаконных банкиров
11:13
В Ленобласти семейные посиделки закончились поножовщиной
10:44
Сергей Кириенко поприветствовал участников слета «Послы Победы. Ленинград»
10:36
В Испании зарегистрирована первая в Европе смерть от обезьяньей оспы
10:32
Что Тайвань думает о возможности визита Нэнси Пелоси?
10:23
Что с балконами?
10:04
Им лишь бы навредить России
09:25
Выпуск лифтов продолжится
23:41
«Урал» Игоря Шалимова снова проиграл в чемпионате РПЛ, на этот раз – «Краснодару»
18:21
В Ленобалсти ликвидировали подпольную нарколабораторию
18:18
В Ленобласти мигранты украли триммер и газонокосилку из частного дома
16:11
В Петербурге 585 попугаев прошли ветеринарный контроль
16:09
Беглов вновь покусился на бизнес Евгения Пригожина в Петербурге
14:15
Полицейские задержали парочку за кражу у 89-летней пенсионерки
14:03
В Петербурге неизвестные стреляли по автобусу
13:59
В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку
11:15
Выставка «Сны лампового телевизора»
11:09
Их атаковали клещи
10:21
Медведев обсмеял Зеленского
10:04
В Ленобласти в лобовую сошлись две иномарки, госпитализированы женщина и ребенок
09:34
В Ленобласти пьяные посиделки поножовщиной
09:22
В Петербурге тушили пожар в магазине
09:19
Они получают выплаты
09:13
В Ленобласти 2-летний ребёнок выпал из окна
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Новых ограничений не будет

Новых ограничений не будет

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Смольный не собирается вводить новые антиковидные ограничения

Проблема коронавируса остается актуальной для современного мира. Хотя в последние месяцы число госпитализаций, связанных с вирусом, значительно сократилось, он по-прежнему опасен. К тому же растет количество зараженных. В связи с этим стали поднимать тему возможных ограничений.

Однако Александр Беглов успокоил граждан. По словам петербургского градоначальника, в Северной столице не собираются вводить новые ограничения. Ситуация с ковидом находится под контролем. Медучреждения города подготовлены к сезонному росту заболеваемости.

Беглов также напомнил о необходимости повторной вакцинации. В настоящий момент привиты 3,2 млн петербуржцев. «Питерец.ру» отмечает, что последние штаммы ковида стали менее опасными. По мнению специалистов, коронавирус скоро превратится в обычное сезонное заболевание.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-09-2020, 08:33
Беглов о возможных ограничениях
18-05-2021, 08:31
Заболеваемость снова растет
26-05-2020, 08:55
Беглов оставил ограничения
31-08-2021, 09:43
Ограничения снимать не будут
3-10-2020, 09:41
Можно ли обойтись без карантина?
24-02-2022, 09:52
Ковидных пациентов стало меньше

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
178
30-07-2022, 13:42
В Петербурге грузовой фургон сбил на переходе 9-летнего велосипедиста
0
194
29-07-2022, 10:04
В Ленобласти в лобовую сошлись две иномарки, госпитализированы женщина и ребенок
0
219
28-07-2022, 15:49
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и армейский "УАЗ"
0
206
28-07-2022, 11:44
В Петербурге мотоциклист погиб врезавшись в опору освещения
Наверх