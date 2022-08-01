Новых ограничений не будет

Проблема коронавируса остается актуальной для современного мира. Хотя в последние месяцы число госпитализаций, связанных с вирусом, значительно сократилось, он по-прежнему опасен. К тому же растет количество зараженных. В связи с этим стали поднимать тему возможных ограничений.

Однако Александр Беглов успокоил граждан. По словам петербургского градоначальника, в Северной столице не собираются вводить новые ограничения. Ситуация с ковидом находится под контролем. Медучреждения города подготовлены к сезонному росту заболеваемости.

Беглов также напомнил о необходимости повторной вакцинации. В настоящий момент привиты 3,2 млн петербуржцев. «Питерец.ру» отмечает, что последние штаммы ковида стали менее опасными. По мнению специалистов, коронавирус скоро превратится в обычное сезонное заболевание.