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Питерец.ру » Общество » Что стоит за рекомендацией Минздрава?

Что стоит за рекомендацией Минздрава?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
majotrade.net
В Минздраве призвали россиян ограничить контакты – что за этим последует?

«Питерец.ру» сообщает, что в Минздраве РФ порекомендовали россиянам оставаться дома в выходные. Специалисты призывают ограничить контакты, отказаться от посещений публичных мест и походов в гости.

Возникает невольный вопрос: «Что стоит за этой рекомендацией?» Понятно, что происходит распространение коронавирусной инфекции. В некоторых регионах ситуация заметно ухудшилась. Возникают опасения, что власти будут вынуждены вводить новые ограничения.

Конечно, делать этого никто не хочет, поскольку подобные меры негативно отражаются на состоянии экономики. Поэтому власти выжидают и надеются, что ситуация с коронавирусом улучшится. Но каковы границы этой надежды? Готовы ли власти к новым жестким мерам?

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