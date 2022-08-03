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Питерец.ру » Общество » В Петербурге Роспотребнадзор пока не планирует вводить ковидные ограничения

В Петербурге Роспотребнадзор пока не планирует вводить ковидные ограничения

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Опубликовал: Вадик Котов
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В настоящее время в Петербурге отсутствует необходимость в возвращении связанных с коронавирусом ограничительных мер

В настоящее время в Петербурге отсутствует необходимость в возвращении связанных с коронавирусом ограничительных мер, пишет 3 августа "Интерфакс" со ссылкой на начальника отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирину Катаеву. Введение таких запретов станет следствием ухудшения сразу нескольких факторов, включая рост госпитализаций и количества тяжелых больных, уточнила она.

"Пока что введение ограничительных мер не планируется, — заявила Катаева. — Для того чтобы принимать решение о введении ограничительных мер, нам недостаточно одного-единственного показателя — какое количество заболевших у нас в сутки <...> Тут будет учитываться большой спектр показателей. В том числе количество стационаров, которые развертывают, количество больных, которые будут находиться на ИВЛ".

Кроме того, решение о введении в Петербурге ограничений будет зависеть и от уровня коллективного иммунитета, добавила представитель Роспотребнадзора. По ее словам, этот показатель не должен опускаться ниже 60 % и потому горожанам следует вакцинироваться.

Сегодня же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность введения в России обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, если заболеваемость ковидом продолжит подниматься.

Источник: ЗАКС.ру
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