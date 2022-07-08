Любовь с первого взгляда – миф или реальность?

Можно ли полюбить человека при первой встрече? Петербургское агентство SuperJob провело опрос, где приняло участие 1600 жителей нашей страны. Людей из разных регионов спрашивали про любовь с первого взгляда.

51% респондентов верят, что такое возможно. Причем 40% уже сталкивались с этим в своей жизни. Остальные 11% не имеют такого опыта, но уверены в реальность подобного явления. 32% опрошенных относятся к возможности появления такого чувства скептически. 17% не имеют какой-то однозначной позиции в этом вопросе.

«Питерец.ру» отмечает, что 10 лет назад в любовь с первого взгляда верили 70% россиян. Так что теперь романтиков стало гораздо меньше. Примечательно, что в основном в такую любовь верят женщины. Этих романтических натур оказалось 55%. Соответственно мужчин – 45%.