Голубей травить нельзя

«Питерец.ру» сообщает, что городская прокуратура призвала заблокировать сайт, размещающий запрещенный контент. В частности, на этом ресурсе призывают жестоко обращаться с животными. Речь идет об информации по поводу отравления голубей. На этом сайте сообщали, как готовить такую отраву.

Прокуратура подготовила соответствующие материалы и передала их в суд. Там возможна административная и уголовная ответственность. Пока же суд принял решение заблокировать сайт. Теперь Роскомнадзор должен будет ограничить доступ к этому ресурсу.

К уголовной ответственности по таким делам привлекают редко. Обычно все заканчивается блокировкой сайта и штрафом.