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Питерец.ру » Общество » Голубей травить нельзя

Голубей травить нельзя

0
28
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге обнаружен сайт, призывающий травить голубей

«Питерец.ру» сообщает, что городская прокуратура призвала заблокировать сайт, размещающий запрещенный контент. В частности, на этом ресурсе призывают жестоко обращаться с животными. Речь идет об информации по поводу отравления голубей. На этом сайте сообщали, как готовить такую отраву.

Прокуратура подготовила соответствующие материалы и передала их в суд. Там возможна административная и уголовная ответственность. Пока же суд принял решение заблокировать сайт. Теперь Роскомнадзор должен будет ограничить доступ к этому ресурсу.

К уголовной ответственности по таким делам привлекают редко. Обычно все заканчивается блокировкой сайта и штрафом.

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