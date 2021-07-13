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Питерец.ру » Общество » Что не так с охотничьими сайтами?

Что не так с охотничьими сайтами?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Суд постановил заблокировать два охотничьих сайта

Охота – увлечение, которое не противоречит действующему законодательству. Если все делать правильно, то никаких проблем с правоохранительными органами не возникнет. Если же допускать нарушения, это неминуемо приведет к определенным сложностям.

«Питерец.ру» сообщает, что Фрунзенский районный суд постановил заблокировать два охотничьих сайта. Решение было вынесено после иска прокурора. Оказалось, что на этих сайтах нарушались правила. В материалах про охоту на лису давались советы приманивать животное звуком мыши.

Дело в том, что такая практика запрещается. Во время охоты нельзя использовать устройства, эмитирующие звуки животных. Это можно делать только в том случае, если охота производится с целью научно-исследовательских действий. Согласно закону, запрещено публиковать информацию, побуждающую людей, нарушать правила охоты.

Так что решение о блокировки охотничьих веб-ресурсов является правильным. Возможно, эти сайты продолжат работу, когда владельцы удалят запрещенный контент.


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