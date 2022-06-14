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Питерец.ру » Общество » Зять Беглова нацелился на создание туристического сектора в Лисьем Носу

Зять Беглова нацелился на создание туристического сектора в Лисьем Носу

0
103
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Зять Беглова нацелился на создание туристического сектора в Лисьем Носу

Уже в ближайшие дни может решиться судьба бывшей промзоны «Горская». В Прибрежной зоне, расположенной в Лисьем Носу, Смольный может создать крупный туристический кластер. Однако нет гарантий того, что спустя время на территории не появится элитная застройка, поскольку в ней может быть заинтересован зять губернатора Санкт-Петербурга Павел Белов.

По информации СМИ, развивать туризм в «Горской» планирует компания ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», и соглашение с властями города будет подписано уже в ближайшие дни, на Петербургском международном экономическом форуме. Зять Беглова входит в директорский совет компании.

Если договоренности будут достигнуты, не исключено, что перспективная зона, которую якобы планируют приспособить под развитие парусного спорта и яхтинга, может превратится в закрытую элитную территорию. По некоторой информации, родственник губернатора планирует отстроить на берегу Финского залива «Клуб-19» для «избранных». Это жилой комплекс почти на 20 домов, гостиница, гольф-клуб и закрытая стоянка для водного транспорта.

Ситуация складывается таким образом, что заявления Смольного о поддержке спорта и развитии соответствующей инфраструктуры могут оказаться всего лишь прикрытием для реализации более амбициозных бизнес-планов. И планы эти, как правило, принадлежат родственникам и приближенным губернатора Беглова.

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