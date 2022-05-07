Конюшенное ведомство в Петербурге может отойти азербайджанским «друзьям» Беглова

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова несколько лет сквозь пальцы относится к объектам культурного наследия. Исторические здания не ремонтируют, а сносят, после чего их территории отдают частному бизнесу. Судя по всему, такая судьба может ждать и Конюшенное ведомство.

Конюшенное ведомство в ближайшее время рискует отойти азербайджанским «друзьям» губернатора Беглова. Оно уже выставлено на торги. Петербургские СМИ предполагают, что объект в рамках программы «Рубль за метр» может выкупить Год Нисанов, связанный с градоначальником. Он уже успел прославиться в Северной столице как человек, который не особо интересуется судьбой объектов культурного наследия.

Памятник архитектуры уже пытались спасти. В 2010 годуего хотели передать компании «Плаза Лотос групп», которая хотела сделать из него апарт-отель. Градозащитникамудалось отстоять Конюшенное ведомство, которое закрепили за государственным Музеем истории Петербурга, подведомственным Комитету по культуре.

В 2019 году во время предвыборной гонки на пост губернатора Петербурга в Смольном вспомнили про Конюшенное ведомство и пообещали отдать его инвесторам на восстановление. Однако с того момента ничего не изменилось. Теперь же объект может попасть в руки «друга» Беглова.