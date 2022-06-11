Зять петербургского губернатора удовлетворит собственные интересы в строительстве кластера в "Горской"

Смольный и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» подпишут соглашение о строительстве туристического кластера на территории «Горской» в рамках ПМЭФ-2022, передают СМИ.

Примечательно, что в совет директоров компании-застройщика входит зять губернатора Северной столицы Александра Беглова Павел Белов. По всей видимости, городская администрация буквально «отдает» «Горскую» дочерней компании «Газпрома», связанной с родственником губернатора.

В рамках проекта будут возведены спортивные и туристические объекты, развлекательный центр, общественно-деловое пространство. Предполагается, что там же могут провести постройку «Клуба-19» - резиденции, 18 жилых домов, гостиницы и гольф-клуба для «избранных».

Согласно информации СМИ, в случае подписания соглашения произойдет слияние частных и государственных интересов. Смольный может прикрывать развитием парусного спорта очередной прибыльный бизнес, который «сыграет на руку» исключительно петербургской элите.