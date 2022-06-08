В Высшей школе менеджмента СПбГУ протестировали VR-тренажер публичных выступлений

Научно-образовательный центр «Цифровые технологии в образовании» разработал VR-тренажер публичных выступлений. Старт пилотному проекту по внедрению тренажера в Высшей школе менеджмента СПбГУ был дан 26 апреля в лаборатории 5G_Dream_Lab в кампусе Михайловская дача ВШМ СПбГУ.

Участниками тренинга стали студенты, которым было предложено потренировать свои навыки публичных выступлений на новом VR-тренажере перед большой аудиторией и в общении с одним или двумя собеседниками. Тренажер создает виртуальный зал с виртуальными слушателями, которые реагируют на выступление оратора. Система дает оценку визуальному контакту с аудиторией, чистоте и качеству речи, выявляет слова-паразиты.

По итогам тренинга студентам были даны рекомендации экспертов и тренеров по более убедительному и доходчивому выстраиванию выступления. Лучшие ораторы получили от организаторов мероприятия в качестве наград специальные призы, а все участники – сертификат о прохождении тренинга от Научно-образовательного центра «Цифровые технологии в образовании».

В разработке формата тренинга участвовали преподаватели, рассказал Ростислав Сперанский, руководитель направления новых форматов практики НОЦ «ЦТО». Это помогает уточнять роль тренажера, которую он может играть в процессе обучения, и границы его применения.

Научно-образовательный центр «Цифровые технологии в образовании» запланировал на осень 2022 года приступить к внедрению VR-тренажера в учебные курсы в Высшей школе менеджмента СПбГУ. У каждого из четырех курсов есть своя направленность: предпринимательство, инновационные технологии в менеджменте (Technology Innovation Management), управление знаниями (Knowledge Management) и практика публичных выступлений.