Живая беседа: в петербургском коворкинге раскроют секреты публичного выступления

24 апреля в 13:00 Дом молодежи Санкт-Петербурга приглашает присоединиться к онлайн-лекции «Простые техники для публичного выступления» в группе молодежного коворкинга «ЛЕГКО» «Вконтакте».

Спикером выступит Алексей Зубаков, тренер международной категории, ведущий и наставник спикеров на конференциях TEDx, консультант крупных компаний, успешный оратор с опытом около 1400 выступлений. Ведущий мероприятия раскроет несколько секретов публичных выступлений, расскажет, как избавиться от страха перед аудиторией и научит мотивировать свою команду на достижение конкретного результата.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: http://xn--c1abd1au.xn--p1ai/events/mudrayasubbota-s-alekseem-zubakovym-onlayn

«Страх выступлений бывает не только офлайн, но и онлайн. Поэтому такого формата встречи помогают обрести уверенность при выходе к большому количеству народа, в том числе по сети», – сказал администратор «ЛЕГКО» Илья Домнин.