Payeer

ента новостей

17:32
В Ленобласти двое подростков разбились на скутере
17:25
Итоги процедуры взвешивания участников боксерского шоу в Петербурге
17:18
В Ленобласти эконадзор за свалку выставил иск на 70 миллионов
16:41
«Газпром нефть» и СПбГУ намерены развивать технологическую долину Санкт-Петербурга
14:31
В Петербурге пенсиоерка отдала мошенникам почти миллион рублей
14:23
В Петербурге пенсионер перевел аферистке миллион рублей
11:57
В Ленобласти после пожара в вагончике-бытовке нашли останки человека
11:49
В Ленобласти подняты по учебной тревоге разведчики ЗВО
11:44
В Корабелке прошло открытие киберспортивного клуба «Marine Esports»
11:40
В Ленобласти расчеты БЛА «Орлан-10» ЗВО в ходе проверки обнаружили более пятидесяти объектов условного противника
11:36
В Петербурге бывшего тренера по плаванию подозревают в педофилии
11:27
В Петербурге автоледи сбила подростка на велосипеде
09:47
Куда уж без Катара?!
08:22
Собчак возмутилась высокими ценами в буфете ПМЭФ
23:30
В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Канадой
22:03
Выставка «Путь художника. Живопись и графика Святослава Рериха из собрания Музея Николая Рериха (Нью-Йорк)»
22:02
Выставка «Держава Рериха»
21:59
Выставка «Чаша неотпитая. Монголия»
19:14
В ЗВО проводятся внезапные проверки готовности к действиям в условиях ЧС
19:13
Посол Израиля прочтет лекцию в СПбГУ
16:07
В Ленинградской армии ВВС и ПВО гранатометчики приступили к учебно-боевыми стрельбами
16:06
Елизавета Леонская исполнит программу из сочинений Моцарта, Вебера и Рихарда Штрауса
16:01
На КАД между Мурманским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11:52
В Ленобласти подросток на угнанном автомобиле попал в ДТП
11:32
На КАД между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами полностью перекроют движение
11:00
В Ленобласти конфликт из-за барышни привел к летальному исходу
10:19
Евросоюз снова требует
09:46
Сколько заработает Петербург на Евро-2020?
16:34
Программа зарубежных гастролей театра «Санктъ-Петербургъ Опера»
16:22
В Петербурге наградили победителей фестиваля «Российская студенческая весна»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » «Газпром нефть» и СПбГУ намерены развивать технологическую долину Санкт-Петербурга

«Газпром нефть» и СПбГУ намерены развивать технологическую долину Санкт-Петербурга

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГУ
«Газпром нефть» и СПбГУ намерены развивать технологическую долину Санкт-Петербурга

3 июня «Газпром нефть» и Санкт-Петербургский государственный университет на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о намерениях сотрудничества в рамках создания в Санкт-Петербурге инновационного научно-технологического центра «Невская дельта». Документ подписали председатель правления компании Александр Дюков и ректор Университета Николай Кропачев.

Местом развития ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта» выбрана территория развития СПбГУ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На площади около 100 га Университет вместе с технологическими партнерами разместит научно-производственные объекты, бизнес-инкубатор, технопарк и центры коллективного пользования. В числе приоритетных направлений работы резидентов ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта» — разработка принципиально новых материалов и высоких технологий, в том числе для применения в условиях Арктики, передовые технологии добычи углеводородов, проекты альтернативной энергетики и цифровые технологии.

«Газпром нефть» планирует стать постоянным партнером проекта и интегрировать его мощности в экосистему своего научно-технического кластера, который уже насчитывает более 10 центров инноваций. Инженеры компании планируют развивать в ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта» лаборатории 3D-печати и создания новых промышленных материалов. Ранее «Газпром нефть» вместе с учеными уже синтезировала сверхпрочный материал для изготовления резцов бурового оборудования, который по прочности и устойчивости к нагрузкам сопоставим с победитом и приближен к свойствам алмаза.

Также инновационный научно-технологический центр «Невская дельта» будет местом тестирования новых технологий «Газпром нефти» для последующего внедрения на заводах и нефтепромыслах по всей стране. В перспективе компания рассматривает возможность открытия на территории технологической долины собственного R&D-центра.

Расширение сотрудничества между «Газпром нефтью» и СПбГУ позволит синхронизировать стратегию технологического развития компании с научной экосистемой Санкт-Петербурга и программой подготовки молодых ученых, инженеров и специалистов цифровых специальностей. Это позволит «Газпром нефти» увеличить объемы научно-исследовательских разработок и привлекать в свои проекты талантливые кадры уже на этапе их обучения в вузе.

Александр Дюков, председатель правления компании «Газпром нефть»:

«В этом году исполняется 10 лет с момента переезда нашей компании в Северную столицу. За это время в городе была создана экосистема научных и инженерных центров ’’Газпром нефти’’, которые работают в тесной коллаборации с СПбГУ. Созданные в результате такого партнерства технологии имеют широкую географию применения — от Арктики до нефтепромыслов Ближнего Востока. Уверен, что расширение нашего сотрудничества с Университетом в рамках новой технологической долины будет способствовать нашей общей цели — закреплению за Санкт-Петербургом статуса научной и технологической столицы нашей отрасли и всей российской промышленности».

Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета:

«Университет уже много лет сотрудничает с компанией "Газпром нефть" по различным направлениям. Эксперты Университета участвуют в подготовке инновационных проектов "Газпром нефти", наши студенты проходят стажировки в компании, а выпускники получают приглашения о трудоустройстве. Верю, что это соглашение позволит вывести нашу совместную работу на новый уровень».
Источник: СПбГУ
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-12-2012, 06:32
СПбГУ и Уполномоченным по правам ребёнка в Петербурге подписали соглашение
14-10-2019, 10:13
Старейший университет СПбГУ — на выселки?
2-02-2021, 19:09
Студенты Петербурга будут создавать передовые устройства передачи и обработки больших объемов данных
21-01-2020, 10:29
Пространство интеллектуального притяжения в Петербурге
22-12-2016, 06:49
В СПБГУ назначили Генсекретаря Национальной ассамблеи Кореи
7-11-2012, 08:27
СПбГУ приступил к поиску проектировщика для реставрации усадьбы Меньшикова

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 17:32
В Ленобласти двое подростков разбились на скутере
0
74
Сегодня, 11:27
В Петербурге автоледи сбила подростка на велосипеде
0
138
Вчера, 11:52
В Ленобласти подросток на угнанном автомобиле попал в ДТП
0
247
1-06-2021, 10:40
В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками
Наверх