«Газпром нефть» и СПбГУ намерены развивать технологическую долину Санкт-Петербурга

3 июня «Газпром нефть» и Санкт-Петербургский государственный университет на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о намерениях сотрудничества в рамках создания в Санкт-Петербурге инновационного научно-технологического центра «Невская дельта». Документ подписали председатель правления компании Александр Дюков и ректор Университета Николай Кропачев.

Местом развития ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта» выбрана территория развития СПбГУ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На площади около 100 га Университет вместе с технологическими партнерами разместит научно-производственные объекты, бизнес-инкубатор, технопарк и центры коллективного пользования. В числе приоритетных направлений работы резидентов ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта» — разработка принципиально новых материалов и высоких технологий, в том числе для применения в условиях Арктики, передовые технологии добычи углеводородов, проекты альтернативной энергетики и цифровые технологии.

«Газпром нефть» планирует стать постоянным партнером проекта и интегрировать его мощности в экосистему своего научно-технического кластера, который уже насчитывает более 10 центров инноваций. Инженеры компании планируют развивать в ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта» лаборатории 3D-печати и создания новых промышленных материалов. Ранее «Газпром нефть» вместе с учеными уже синтезировала сверхпрочный материал для изготовления резцов бурового оборудования, который по прочности и устойчивости к нагрузкам сопоставим с победитом и приближен к свойствам алмаза.

Также инновационный научно-технологический центр «Невская дельта» будет местом тестирования новых технологий «Газпром нефти» для последующего внедрения на заводах и нефтепромыслах по всей стране. В перспективе компания рассматривает возможность открытия на территории технологической долины собственного R&D-центра.

Расширение сотрудничества между «Газпром нефтью» и СПбГУ позволит синхронизировать стратегию технологического развития компании с научной экосистемой Санкт-Петербурга и программой подготовки молодых ученых, инженеров и специалистов цифровых специальностей. Это позволит «Газпром нефти» увеличить объемы научно-исследовательских разработок и привлекать в свои проекты талантливые кадры уже на этапе их обучения в вузе.

Александр Дюков, председатель правления компании «Газпром нефть»:

«В этом году исполняется 10 лет с момента переезда нашей компании в Северную столицу. За это время в городе была создана экосистема научных и инженерных центров ’’Газпром нефти’’, которые работают в тесной коллаборации с СПбГУ. Созданные в результате такого партнерства технологии имеют широкую географию применения — от Арктики до нефтепромыслов Ближнего Востока. Уверен, что расширение нашего сотрудничества с Университетом в рамках новой технологической долины будет способствовать нашей общей цели — закреплению за Санкт-Петербургом статуса научной и технологической столицы нашей отрасли и всей российской промышленности».

Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета:

«Университет уже много лет сотрудничает с компанией "Газпром нефть" по различным направлениям. Эксперты Университета участвуют в подготовке инновационных проектов "Газпром нефти", наши студенты проходят стажировки в компании, а выпускники получают приглашения о трудоустройстве. Верю, что это соглашение позволит вывести нашу совместную работу на новый уровень».