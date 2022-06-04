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Питерец.ру » Общество » Транспортная реформа продолжается

Транспортная реформа продолжается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Эксперты позитивно воспринимают транспортную реформу в Петербурге

Любые перемены глобального масштаба не проходят гладко. Все равно остаются какие-то шероховатости, недочеты, требующие исправления. Это в полной мере относится и к транспортной реформе Петербурга.

Первый этап данного мероприятия вызвал неоднозначную реакцию в обществе. В адрес властей вылилось немало критики. Однако с 1 июня стартовал второй этап реформы. На этот раз волны негодования уже не было. По крайней мере, критические замечания уже звучат не так сильно, как в апреле.

При этом эксперты уверены, что эту реформу все равно нужно было проводить. В сложившейся ситуации город эффективно распорядился имеющимися средствами. Например, Дмитрий Солонников считает, что начатую реформу необходимо доводить до конца.

Илья Резников отметил, что изменениями довольны пенсионеры, инвалиды и другие льготники. Раньше эти люди не могли пользоваться своим правом в половине маршрутов. Теперь ситуация кардинально поменялась.

Изменились и взаимоотношения города и перевозчиков. Сейчас Петербург переходит на систему госконтрактов, благодаря чему деньги будут идти в бюджет. «Питерец.ру» также напоминает, что в июле начнется третий этап реформы.

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