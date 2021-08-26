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Питерец.ру » Экономика » Пенсионеры остались довольны

Пенсионеры остались довольны

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47
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Пенсионеры Петербурга позитивно отреагировали на единовременные выплаты

«Питерец.ру» сообщает, что пенсионеры Северной столицы и организации, работающие с ними, позитивно отнеслись к идее президента о единовременной выплате. Эти люди считают, что любая надбавка – это всегда хорошо. Тем более, величина пенсий часто оставляет желать лучше. Поэтому пожилые люди испытывают благодарность властям за финансовую поддержку.

Причем некоторые отмечают, что здесь не нужно будет никуда идти и просить эти выплаты. Деньги поступят целенаправленным потоком, а это очень удобно. Пенсионеры уверены, что получают эти выплаты заслуженно. «Питерец.ру» считает, что с этим нельзя поспорить.

Напоминаем, что Владимир Путин распорядился выплатить всем пенсионерам по 10 тыс. рублей. Такое решение было озвучено на съезде «Единой России». Выплата будет произведена единоразово. Для ее получения человеку не нужно будет подавать какую-то заявку. Эти деньги выделяются из дополнительных доходов, полученных государством.

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