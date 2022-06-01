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Политолог Соловейчик: Смольный не смог организовать поставки автобусов перед вторым этапом транспортной реформы

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Опубликовал: Anton78
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Яндекс
Политолог Соловейчик: Смольный не смог организовать поставки автобусов перед вторым этапом транспортной реформы

Председатель Комитета по транспорту в Северной столице Кирилл Поляковпопытался объяснить проблемы с поставками автобусов санкциями. Однако глава Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик усомнился в словах чиновника.

Смольный обещал горожанам, что ко второму этапу внедрения новой модели транспортного обслуживания (НТМО) в городе появится почти 700 новых автобусов. Но часть поставок сорвалась. Поляков попытался «свалить» неудачу на «санкции». Но такие высказывания вызвалинедоумение у экспертов. Так как автобусы в Петербург должны были приехать из Белоруссии и России.

«Абсолютно очевидно, что это проблема не столько объективная, вызванная санкциями, сколько субъективная — в нерасторопности, некомпетентности, головотяпстве руководящих чиновников. Причем тех, с кого уже и не спросишь, они уже рулят "АвтоВазом"», — уточнил политолог в беседе с изданием «Питер Ньюс 24».

Транспортная реформа стартовала в Санкт-Петербурге в начале апреля текущего года. Однако горожане вместо комфортной и удобной поездки столкнулись с многочисленными неудобствами, среди которых оказались неработающие валидаторы и увеличенное время поездок.

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