Смольный отправил волонтеров разбираться с недочетами транспортной реформы

Команда губернатора Петербурга Александра Беглова решила самостоятельно не разбираться с недочетами транспортной реформы и призвала на помощь волонтеров.

Смольный сообщил, что собирается устранить недостаток информации об изменениях маршрутов общественного транспорта и намерен отправить волонтеров помогать петербуржцам разбираться в новой схеме движения автобусов. С такой идеей выступил Комтранс. В комитете заявили, что с началом второго этапа реформы 1 июня на остановках появятся добровольцы, которые будут помогать пассажирам выбирать оптимальный маршрут.

«Функции волонтеров: оказание помощи гражданам в получении информации о работе новой маршрутной сети. За каждым волонтером будет закреплен один из 200 остановочных пунктов», — рассказали в ведомстве.

Добровольцам сулят поощрения в виде благодарственных писем и сувениров. Таким образом, власти сами расписались в том, что жителям Северной столицы будет сложно без посторонней помощи разобраться в новых маршрутах следования.

Примечательно, что жалобы на странную оптимизацию маршрутов и новые автобусы стали поступать еще на старте первого этапа реформы общественного транспорта, который начался 1 апреля. Недоработки Смольного отмечали также в экспертном сообществе.

И к старту второго этапа реформы команда Беглова так и не успела решить все проблемы. Горожане по-прежнему жалуются на очереди на остановках, сбоящие валидаторы и странную «оптимизацию» маршрутов.