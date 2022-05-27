ента новостей

11:05
В Ленобласти мигрант пять раз ударил ножом подростка
10:58
В Санкт-Петербурге наградили врачей, оказавших помощь раненым в ходе спецоперации на Украине росгвардейцам
10:57
Смольный отправил волонтеров разбираться с недочетами транспортной реформы
10:00
Глава ДНР посетит ПМЭФ
09:18
Петербургу 319 лет!
08:35
Что будет с Шевчуком?
00:07
Баскетбольный «Зенит» эффектно сократил отставание в финальной серии с ЦСКА
18:40
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма»
16:41
Концепция рекультивации «Горской» будет разработана с учетом экологических факторов
15:45
Выставка «Читающий Ленинград»
09:42
Как защититься от обезьяньей оспы
09:16
В Петербурге готовят айтишников
08:48
Ленобласть хочет платить меньше
20:28
При Беглове почетные звания в Петербурге стали «наградой для своих»
19:36
Будущее детской хирургии
12:52
В Ленобласти полицейские задержали подозреваемую в хищении денежных средств у пенсионерки
12:45
В Петербурге задержали лже-мастера по ремонту компьютерной техники, обманувшего пенсионерку
11:09
Спад по ковиду продолжается
10:35
С экономикой все нормально
09:49
Мариуполь – побратим
18:49
Беглов обеспечивает своего зятя из «Газпрома» государственными контрактами – СМИ
18:46
«Зенит» сыграет первый домашний матч финальной серии с ЦСКА после двух поражений
14:54
В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества
14:29
В Санкт-Петербурге полицейские задержали пьяного водителя
10:02
Импортозамещение ускорили
09:53
Хотели расшатать наше общество, а расшатали свое
08:28
Шнуров против отъезда звезд
21:52
Кинофестиваль «Западные ворота» возвращается этим летом
20:22
В Ленобласти ликвидирован подпольный алкогольный завод
20:19
Дурная слава: туалеты двух петербургских школ названы худшими в России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Смольный отправил волонтеров разбираться с недочетами транспортной реформы

Смольный отправил волонтеров разбираться с недочетами транспортной реформы

0
28
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
riafan.ru
Смольный отправил волонтеров разбираться с недочетами транспортной реформы

Команда губернатора Петербурга Александра Беглова решила самостоятельно не разбираться с недочетами транспортной реформы и призвала на помощь волонтеров.

Смольный сообщил, что собирается устранить недостаток информации об изменениях маршрутов общественного транспорта и намерен отправить волонтеров помогать петербуржцам разбираться в новой схеме движения автобусов. С такой идеей выступил Комтранс. В комитете заявили, что с началом второго этапа реформы 1 июня на остановках появятся добровольцы, которые будут помогать пассажирам выбирать оптимальный маршрут.

«Функции волонтеров: оказание помощи гражданам в получении информации о работе новой маршрутной сети. За каждым волонтером будет закреплен один из 200 остановочных пунктов», — рассказали в ведомстве.

Добровольцам сулят поощрения в виде благодарственных писем и сувениров. Таким образом, власти сами расписались в том, что жителям Северной столицы будет сложно без посторонней помощи разобраться в новых маршрутах следования.

Примечательно, что жалобы на странную оптимизацию маршрутов и новые автобусы стали поступать еще на старте первого этапа реформы общественного транспорта, который начался 1 апреля. Недоработки Смольного отмечали также в экспертном сообществе.

И к старту второго этапа реформы команда Беглова так и не успела решить все проблемы. Горожане по-прежнему жалуются на очереди на остановках, сбоящие валидаторы и странную «оптимизацию» маршрутов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-04-2022, 13:40
Смольный не знает, где найти деньги на реализацию транспортной реформы в Петербурге
13-05-2022, 20:36
Жители Северной столицы раскритиковали Смольный за провал транспортной реформы
14-10-2020, 12:25
Волонтеров чаще всего просят купить хлеб и кефир
9-10-2020, 13:30
Волонтеры акции #МыВместе приступят к работе во временном госпитале в «Ленэкспо»
15-09-2020, 19:55
Заместитель председателя «молодежного» Комитета откроет фотовыставку
12-04-2021, 19:36
Волонтеров-медиков наградят за 200 тысяч термометрий

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
171
23-05-2022, 11:25
В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело
0
193
23-05-2022, 10:41
В промзоне Горелово школьник на мотоцикле протаранил ангар
0
455
16-05-2022, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
0
576
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
Наверх