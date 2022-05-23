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Питерец.ру » Общество » На КАД в районе ЗСД перекроют одну полосу движения

На КАД в районе ЗСД перекроют одну полосу движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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На участке внутреннего кольца КАД в районе ЗСД перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке в узле пересечения с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) и Дачным проспектом будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по окраске полимерцементным составом сборных, железобетонных, лотков в разделительной полосе дороги, в период с 31 мая по 3 июня будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвёртая полоса, а по первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 71 по 73 километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).      

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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