ента новостей

10:51
В город придет холера?
10:14
Что с разгрузочными днями?
09:48
Что с полетами?
12:18
Петербуржцы массово жалуются на невозможность оплатить проезд в общественном транспорте картой
09:26
Гадюки пробудились
09:02
Что с грибным сезоном
07:58
Как защититься от клещей
22:20
Вслед за Станиславом Шушкевичем умер первый президент Украины Леонид Кравчук – ещё один участник Беловежских соглашений
17:46
В Петербурге полицейские задержали развратника из Узбекистана
17:28
Обещания ПМЭФ-2022: Петербург не смог реализовать инновационные проекты
12:08
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
09:59
Людей было больше миллиона
09:17
Активно торгуем с китайцами
09:13
Как женщине сохранять молодость?
13:32
Провал транспортной реформы в Петербурге привел к увеличению нагрузки на метро
10:36
Мы продолжаем сотрудничать
10:29
Руководители поздравили с Днем победы
09:39
В стоматологии возникли сложности
14:56
По меньшей мере 32 человека погибли в результате мощного взрыва, разрушившего отель в Гаване
14:49
В Петербурге задержан отчим-истязатель, возбуждено уголовное дело
14:44
В Ленобласти задержаны граждане за культивацию наркосодержащих растений
14:36
В Ленобласти 2-летний малыш выпал с 4-го этажа
14:33
Петербуржцы рассказали о подарках Смольного для ветеранов: «Пакетик дешевых макарон и бутылка масла»
12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
12:06
В Петербурге задержали развратника из Архангельской области
12:02
В Петербурге неизвестный изнасиловал 14-летнюю девочку
11:53
В Ленобласти аферисты через WhatsApp выманили деньги у пенсионера
19:23
Более 4 тыс. военнослужащих приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге
14:06
В Ленобласти пенсионерку обокрали под предлогом вакцинирования от ковид-19
14:01
В Ленобласти подожгли Забытый автомобиль
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Что с полетами?

Что с полетами?

0
39
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
vedomosti.ru
Каков пассажиропоток у петербургского аэропорта?

«Питерец.ру» сообщает, что во время майских праздников аэропорт Северной столицы принял 497 тыс. человек. В прошлом году за такой же период было 549 тыс. пассажиров. Так что этот поток снизился примерно на 10%. Чаще всего люди летали в Москву, Сочи, Калининград и Казань. Самыми популярными странами для загранполетов стали Турция, Белоруссия и ОАЭ.

В целом люди стали меньше летать. Это объективные реалии сегодняшнего дня. С одной стороны, заметно улучшилась обстановка по коронавируса. В результате сняты многие ограничения, что положительно сказывается на перемещении людей. Однако здесь возникают другие препятствия. Это и сокращение международных направлений, объективные сложности с полетами. Еще ухудшилась платежеспособность населения, что тоже повлияло на показатели пассажиропотока.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-12-2020, 08:19
Поток пассажиров снизился
22-02-2020, 09:12
Летать стали чаще
24-12-2020, 10:20
Что с ипотекой?
20-01-2016, 14:01
Объем пассажиропотока в Петербурге увеличился
19-09-2015, 10:28
Потери аэропорта Пулково
13-11-2013, 08:31
Аэропорт «Пулково» побивает абсолютные рекорды

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
193
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
0
151
6-05-2022, 13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
0
163
5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
0
199
5-05-2022, 09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
Наверх