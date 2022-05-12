Что с полетами?

«Питерец.ру» сообщает, что во время майских праздников аэропорт Северной столицы принял 497 тыс. человек. В прошлом году за такой же период было 549 тыс. пассажиров. Так что этот поток снизился примерно на 10%. Чаще всего люди летали в Москву, Сочи, Калининград и Казань. Самыми популярными странами для загранполетов стали Турция, Белоруссия и ОАЭ.

В целом люди стали меньше летать. Это объективные реалии сегодняшнего дня. С одной стороны, заметно улучшилась обстановка по коронавируса. В результате сняты многие ограничения, что положительно сказывается на перемещении людей. Однако здесь возникают другие препятствия. Это и сокращение международных направлений, объективные сложности с полетами. Еще ухудшилась платежеспособность населения, что тоже повлияло на показатели пассажиропотока.