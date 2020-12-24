Что с ипотекой?

«Питерец.ру» сообщает, что граждане Северной столицы стали чаще брать ипотеку. Например, в октябре текущего года объем ипотечных кредитов в 2,2 раза превысил показатели аналогичного периода 2019 года.

Сумма кредитов, выданных с начала года, тоже выросла. За это время банки выдали 214 млрд. руб. на покупку жилья. Это на 42% больше суммы ипотеки, выданной с января по октябрь 2019 года. В немалой степени на этот повлияло снижение ставок. В Петербурге средний показатель равен 7,29%. В прошлом году ипотеку выдавали по средней ставке 9,28%.

Так что ситуация на рынке ипотечного кредитования вполне объяснима. Люди охотнее стали оформлять жилищные кредиты, поскольку заметно сократилась сумма переплат по процентам.