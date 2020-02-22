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Питерец.ру » Общество » Летать стали чаще

Летать стали чаще

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
hainantravel.me
Петербургский аэропорт выходит на другой уровень

«Питерец.ру» сообщает, что в январе этого года внутренними и международными рейсами аэропорта «Пулково» воспользовалось более 1,3 млн. человек. Это на 106 тыс. больше, нежели в январе 2019 года. Количество пассажиров на внутренних рейсах увеличилось на 124 тыс. человек, на международных – на 63 тыс. человек. Наиболее популярными внутренними направлениями стали Москва и Сочи, международными – Минск и Дубаи.

Увеличение пассажиропотока обусловлено объективными причинами. С 1 января в «Пулково» стала действовать более высокая степень свободы воздуха. Отсюда у петербургского аэропорта появились дополнительные возможности по привлечению авиакомпаний и расширению числа рейсов. Можно сказать, что аэропорт «Пулково» вышел на другой уровень.

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