Летать стали чаще

«Питерец.ру» сообщает, что в январе этого года внутренними и международными рейсами аэропорта «Пулково» воспользовалось более 1,3 млн. человек. Это на 106 тыс. больше, нежели в январе 2019 года. Количество пассажиров на внутренних рейсах увеличилось на 124 тыс. человек, на международных – на 63 тыс. человек. Наиболее популярными внутренними направлениями стали Москва и Сочи, международными – Минск и Дубаи.

Увеличение пассажиропотока обусловлено объективными причинами. С 1 января в «Пулково» стала действовать более высокая степень свободы воздуха. Отсюда у петербургского аэропорта появились дополнительные возможности по привлечению авиакомпаний и расширению числа рейсов. Можно сказать, что аэропорт «Пулково» вышел на другой уровень.