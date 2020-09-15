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Питерец.ру » Общество » Добавили 96,5 рублей

Добавили 96,5 рублей

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
maximonline.ru
Прожиточный минимум в Петербурге увеличили

Размер прожиточного минимума – показатель, который мало соответствует реальной жизни. Однако он важен, поскольку влияет на различные расчеты. Потому вопрос его увеличения важен для граждан.

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов подписал постановление об увеличении прожиточного минимума. Но эта сумма повысилась всего на 96,5 руб. Так что говорить о каком-то серьезном улучшении в этой сфере не приходится. Теперь размер этого минимума в Петербурге составляет 11658,4 руб.

Но все же важно отметить, что, несмотря на ситуацию с covid-19, в Северной столице сохраняется высокий уровень соблюдения социальных гарантий. Городские власти делают все возможное, чтобы выполнять взятые на себя обязательства.

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