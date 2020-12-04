Что с прожиточным минимумом?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице был установлен прожиточный минимум для 3 квартала 2020 года. Эта сумма в среднем равна 11684,5 руб. При это прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 12826 руб., для пенсионеров – 9478 руб., для детей – 11391 руб.

При расчетах исходили из потребительской корзины, которая определена местным законодательством. Естественно, что учитывалась стоимость продуктов. Если какой-либо граждан имеет доход ниже прожиточного минимума, то может рассчитывать на получение поддержки. Это пособия, доплаты и специальная помощь от государства.

Напоминаем, что прожиточный минимум для Петербурга отличается от аналогичных показателей в других регионах нашей страны.