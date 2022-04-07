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Питерец.ру » Общество » Детей-инвалидов стало больше

Детей-инвалидов стало больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
solidarnost.org
В Петербурге выросло количество нездоровых детей

«Питерец.ру» отмечает, что в последние годы ухудшилась ситуация в сфере детского здоровья. В Петербурге стало больше инвалидов среди этой возрастной группы. По имеющимся данным, полностью здоровыми можно назвать лишь 10% детей. У остальных наблюдаются какие-либо проблемы со здоровьем, в том числе – проблемы с психикой.

Детский омбудсмен Анна Митянина отметила, что в Северной столице проживает более 900 тыс. детей. На протяжении 3 последних лет наблюдается снижение рождаемости. Однако число детей в городе все равно растет, что достигается за счет переезда семей из других регионов.

Митянина обратила внимание, что детское здоровье продолжает ухудшаться. Это нельзя назвать хорошей новостью. Еще во время пандемии возросло число случаев домашнего насилия. Что тоже становится проблемой для современного общества.

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