Каждый десятый – инвалид

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице проживает 559,2 инвалидов. Это 11,2% от всего населения Петербурга. Такова статистика на 1 августа 2021 года. Данную информацию предоставили в комитете по социальной политике.

Большая часть инвалидов – это пенсионеры. Таковых в Петербурге насчитывается 420,4 тыс. человек. Далее идут инвалиды из числа трудоспособного населения. Этих людей примерно 116,7 тыс. Самую малую группу составляют несовершеннолетние – 22,1 тыс.

63% инвалидов считают, что в городе хорошо относятся к людям с ограниченными возможностями. Что касается доступности социальных объектов и услуг, то этот момент положительно оценивают 62,8% опрошенных людей с инвалидностью.

Еще в Петербурге 1,2 тыс. несовершеннолетних, которые остались без родителей и нуждаются в семье. Из них у 409 детей установлена какая-либо группа инвалидности. Эти сведения предоставили в аппарате детского омбудсмена Анны Митяниной.